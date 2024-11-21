تقلبات جوية وهدوء في حالة أمواج البحر المتوسط بالإسكندرية

تقلبات جوية تشهدها الإسكندرية خلال هذه الأيام، إذ انتهت أول أمس نوة المكنسة وصاحبها على مدار يومين المنخفض الجوي الممطر القادم من أوروبا وتسبب في موجة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإسكندرية، بينما تسود حالة من هدوء الأمواج ما بين نوة «المكنسة» ونوة «باقي المكنسة».

انتهاء نوة «باقي المكنسة»

وذكرت غرفة عمليات الإسكندرية إنَّ نوة المكنسة انتهت أول أمس وصاحبها المنخفض الجوي الممطر القادم من أوروبا، إذ استطاعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة «الاخباء والصرف الصحي» من التعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الإسكندرية، وتمّ تصريف مياه الأمطار في وقت قياسي حتى لا يحدث أي تعطيل في حركة السير وحركة المرور، ومازالت غرفة عمليات المحافظة في حالة استعداد مع رفع الحالة القصوى الطوارئ، بينما تستمر عمليات الصيد نظراً لهدوء الأمواج ما بين النوتين.

استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة

وأشارت غرفة عمليات المحافظة إلى أنَّ نوة «باقي المكنسة» تبدأ غداً الجمعة الموافق 22 فبراير وتستمر لمدة 4 أيام وهي من النوات الممطرة، وتنفيذاً لتعليمات أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية؛ تستمر حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة المحتمل هطولها على محافظة الإسكندرية ليتمّ تصريفها بشكل سريع للمحافظة على السيولة المرورية ونظافة الشوارع.