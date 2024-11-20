«الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الإسكندرية: أمطار رعدية واضطربات جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الاضطربات الجوية وحالة عدم الاستقرار اليوم في طقس الإسكندرية، وذلك لليوم الرابع على التوالي من بدء نوة المكنسة بوم الحد الماضي، إذ تستمر فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم.

طقس الإسكندرية يشهد أمطارًا رعدية واضطربات جوية

وأكّدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والعالية والركامية منذ ساعات الصباح الأولي، والتي يصاحبها أمطار رعيدة ومتفاوتة الشدة على طقس الإسكندرية، وذلك بسبب استمرار تأثير المنخفض العلوي الممطر، والذي يستمر تأثيره اليوم على السواحل الشمالية الغربية، ويمتد إلى جميع المدن والمحافظات الواقعة على السواحل الشرقية للبلاد، التي تشهد الاضطرابات الجوية حتى نهاية اليوم.

وأضافت منار غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بداية من غدٍ سينتهي تأثير المنخفض الجوي الممطر، وسيعود الاستقرار التدريجي في حالة الطقس بـ الإسكندرية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

القاهرة 25 17

6 أكتوبر 26 15

بنها 24 17

دمنهور 23 16

وادي النطرون 25 16

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 23 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 14

العريش 24 13

رفح 23 13

رأس سدر 25 17

نخل 24 09

كاترين 19 07

الطور 26 16

طابا 24 15

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 23 15

العلمين 22 15

مطروح 22 13

السلوم 20 13

سيوة 23 12

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 17

سفاجا 29 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 20

حلايب 25 22

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 14

بني سويف 25 13

المنيا 25 12

أسيوط 26 11

سوهاج 27 13

قنا 27 14

الأقصر 27 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 27 11

أبو سمبل 28 15