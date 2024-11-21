الغرف السياحية: غلق باب التقدم لقرعة الحج السياحي 20 ديسمبر المقبل

قال أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن آخر موعد لتسجيل أسماء المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام ستكون يوم 20 ديسمبر المقبل على أن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين يوم 23 من ذات الشهر، موضحا أنه لن يجري تسجيل أسماء المتقدمين إلا بعد سداد رسوم جدية الحجز التي حددتها وزارة السياحة والآثار، وهي مبلغ 30 ألفا و150 جنيها لكل متقدم لبرامج الحج الاقتصادية «البرى - الاقتصادى طيران »، و80 ألفا و150 جنيها لكل متقدم لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم.

تخصيص أغلبية تأشيرات الحج للبرامج الإقتصادية

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار خصصت غالبية تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية «البري- الاقتصادي طيران»، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم لتلك البرامج، خاصة أن أسعارها أقل بكثير من أسعار برامج الحج فئة الـ5 نجوم إضافة إلى جودة خدماتها.

تسويق برامج الحج السياحي

وأشار إلى أن فترة الشهر المتاحة ما بين فتح باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج وإغلاق باب التقدم كافية جدا لشركات السياحة لتسويق برامج الحج السياحي، لافتا إلى أن إقبال المواطنين على التقدم للحج السياحي لا زال متوسطا، وأن أعداد المتقدمين للحج ستبدأ في الارتفاع منتصف الشهر المقبل وقبل إغلاق باب التقدم رسميا.