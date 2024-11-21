فروع «وي» لخدمات الشهر العقاري.. اعمل توكيل أو وثق عقود «في ثواني»

في خطوة تعكس رؤية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أطلقت خدمات التوثيق (الشهر العقاري) داخل بعض فروع شركة «وي» المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والخدمات الحكومية.

وتقديم شركة المصرية للاتصالات خدمات التوثيق في الشهر العقاري من خلال فروعها خطوة مهمة، إذ تعتبر هذه المبادرة جزءاً من جهود تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وتيسيرها على المواطنين من خلال تعزيز الشراكة بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الدولة.

خدمات الشهر العقاري في فروع «وي»

وتتمّ إتاحة خدمات الشهر العقاري في فروع شركة «وي» من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً بشكل يومي.

ويعتبر تقديم خدمات الشهر العقاري في فروع شركة «وي» خطوة هامة نحو تحسين الكفاءة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

كيفية الاستفادة من الخدمة

ويمكن الاستفادة والانتهاء من خدمات التوثيق والعقود والتوكيلات وغيرها من خدمات الشهر العقاري من خلال فروع وي خلال الحجز المسبق عبر بوابة مصر الرقمية: digital.gov.eg.

كما يمكن الحجز والاستفادة من الخدمات من خلال تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» المتاح على الهواتف الذكية وحجز ميعاد من خلاله.

مواعيد العمل

مواعيد عمل الفروع للاستفادة من خدمات الشهر العقاري تكون يوميًا من 5 مساءً حتى 9 مساءً، وهذا التوسع سيُسهم في تخفيف الضغط عن مكاتب الشهر العقاري التقليدية وتوفير خدمات ميسرة وسريعة.

فروع شركة وي لتقديم خدمات الشهر العقاري

فرع مدينة نصر: 80 ش مكرم عبيد مدينة نصر أمام مسجد الإيمان.

محل G20 مول أرابيلا بلازا - محور جمال عبدالناصر- التجمع الخامس – القطامية.

سنترال باب اللوق.

سنترال الزمالك -187 ش 26 يوليو الزمالك.

26 ش رمسيس.

الجيزة: مساكن الضباط - ميدان الرماية - الهرم – الجيزة.

الجيزة: شارع ترعة المريوطية فيصل.

الجيزة: شارع المحطة بجوار محطة القطار داخل سنترال إمبابة.

الغربية: العروبة مول - أول طريق طنطا المحلة الكبرى – طنطا.

سنترال بني سويف: بني سويف- بجوار الصالون الأخضر.

الأقصر: شارع أحمد عرابي بجوار موقف أرمنت.

أسوان كورنيش النيل بجوار مصر للطيران.

الإسكندرية: الهانوفيل بحري بجوار الوحدة الصحية العجمي.