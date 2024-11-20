أسعار باقات الإنترنت في مصر.. السرعة إللي تناسبك

تتيح شركات الاتصالات المختلفة خدمة الإنترنت الأرضي التي تختلف أسعارها وفق كل باقة يتم اختيارها حسب احتياج الشخص الشهري، وتقدم شركة المصرية للاتصالات WE عددا من أسعار باقات الإنترنت المنزلي تحت اسم WE Space، التي تناسب مختلف فئات المستخدمين.

أسعار باقات الإنترنت في مصر تعتمد على الشركة المقدمة للخدمة، نوع الإنترنت (ADSL أو فايبر)، السرعة المطلوبة، وسعة التحميل (الباقة)، ونعرض فيما يلي أسعار باقات الإنترنت الموقع الرسمي الإلكتروني للمصرية للاتصالات WE.

أسعار باقات الإنترنت

وتختلف أسعار باقات الإنترنت في شركة المصرية للاتصالات وتأتي كما يلي:

باقات Super (سرعة 30 ميجابت/ثانية)

140 جيجا بايت بسعر 160 جنيها شهريا.

200 جيجا بايت بسعر 225 جنيها.

250 جيجا بايت بسعر 280 جنيها.

باقة 400 جيجا بايت بسعر يصل إلى 440 جنيها.

باقات Mega (سرعة 70 ميجابت/ثانية)

250 جيجا بايت بسعر 410 جنيهات شهريًا.

أسعار الأجهزة (الراوتر)

بعض الشركات توفر راوتر مجانيا عند الاشتراك، بينما قد تفرض رسومًا إضافية على راوتر يدعم الفايبر.

رسوم إضافية للتأمين أو الصيانة الشهرية.

الضريبة: الأسعار المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (14%).

السرعات الحقيقية: تعتمد على البنية التحتية للمنطقة.

تحقق من الدعم الفني لمعرفة السرعات الفعلية المتوفرة.

سياسة الاستخدام العادل: عند تجاوز الباقة الشهرية، يتم تقليل سرعة الإنترنت حتى التجديد.