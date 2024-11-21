لأول مرة.. قرية تونس السياحية تستضيف مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة

أوشكت الاستعدادات لانطلاق مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة بالفيوم على الانتهاء، والذي ينطلق خلال الفترة من الاثنين وحتى السبت 30 نوفمبر الجاري في قرية تونس السياحية، إذ يشهد مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة مشاركة نحو 16 دولة عربية وأجنبية، وهو أول مهرجان للسينما ينطلق على أرض محافظة الفيوم ويهدف إلى تطوير البيئة الثقافية وربطها بالفن.

ويتزامن انطلاق مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية مع انطلاق مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة بالفيوم، وهو الحدث الثقافي الأكبر ويهدف لجذب أهم نجوم السينما من داخل مصر وخارجها.

مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة بالفيوم

وكشف سيد عبد الخالق، مدير مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه من المقرر أن تشارك نحو 16 دولة عربية وأجنبية من قارات إفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا في المهرجان، وذلك نتاج جهود استمرت على مدار عامين، موضحًا إنّ المهرجان شهد تقديم نحو 150 فيلمًا جرى اختيار 55 منها لعرضها خلال الفاعليات.

عرض أفلام دراما وثائقي

وأوضح مدير مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة بالفيوم، إنّ الأفلام التي سيتم عرضها تضم 8 أفلام طويلة «درامي وثائقي»، و27 فيلمًا قصيرًا «درامي وثائقي»، و20 فيلمًا لطلاب الجامعة، مؤكدًا إنّه تم اختيارها بعناية بواسطة لجنة تحكيم مدققة.

وأشار إلى أنّه من المقرر أن يشهد المهرجان تكريم عدد من النماذج المتميزة من أهل الفن والثقافة المشاركين في المهرجان، وكذلك الفائزين بالمسابقات التي تنعقد على هامش فاعليات المهرجان.

افتتاح معرض الفنون البصرية

وأضاف إنّ المهرجان الذي ينطلق في قرية تونس السياحية يتضمن افتتاح معرض الفنون البصرية للوحات رسامي المهرجان، وكذلك تنظيم 5 ورش عمل لطلاب جامعة الفيوم حول صناعة الفيلم، والإخراج، وكتابة السيناريو، وإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب ورش للأطفال، ومسابقة للرسم للفنون البصرية لبعض الفنانين المشاركين في المهرجان، وكذلك مسرح للعرائس.