أستراليا تحظر مواقع التواصل للأطفال.. وغرامة بملايين الدولارات للمخالفين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إقرار قانون جديد يمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا.

ألبانيز: القانون رائد عالميًا

وفي بيان له نشرته وكالات الأنباء العالمية، وصف ألبانيز القانون بأنه رائد عالميًا، حيث يحدد الحد الأدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذا التشريع يعدل القوانين الحالية المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، ما يتيح حماية أفضل للشباب الأسترالي خلال مراحل نموهم الحرجة.

فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي

وأكد ألبانيز أن الحكومة ستطالب شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير فعالة لمنع المستخدمين دون سن 16 من إنشاء حسابات.

كما أشار إلى أن الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي) على الشبكات التي تنتهك القانون.

ستشمل القواعد الجديدة منصات مثل سناب شات وتيك توك وإنستجرام وإكس، بينما ستظل منصتا جوجل كلاسروم ويوتيوب متاحة للأطفال، إلى جانب مواقع المراسلة وألعاب الإنترنت.