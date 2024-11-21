إعلان الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة وعددهم الاجمالي 1125 طالبا، وهم 616 طالبا و509 طالبات من مختلف كليات الجامعة.

إنهاء كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الطلابية

وأشار رئيس الجامعة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن الجامعة قد أنهت كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الطلابية بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة وإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين.

وأوضح الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل، وتكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 25/11/2024، ثم انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26/11/2024، ويلي ذلك انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات وذلك يوم الأربعاء 27/11/2024، ثم تأتي آخر مرحلة في الانتخابات وهي انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم الخميس الموافق 28/11/2024.