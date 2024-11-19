1158 طالبا يتقدمون للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، تقدم 1158 طالبا وطالبة بأوراق ترشحهم لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة، مؤكدا أن هناك عملية متابعة دقيقة في كل مراحل العملية الانتخابية الطلابية من خلال اللجنة العليا للانتخابات.

انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة جنوب الوادي

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الماضي، حيث تقدم 1158 طالبا وطالبة بأوراق ترشحهم، منهم 636 طالبا و522 طالبة، وسيتم تلقي الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية غدا الأربعاء 20 نوفمبر الجاري.

وأكد أن الدعاية الانتخابية تبدأ يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى ببرامج الجامعة والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر.

انتخابات أمناء الطلاب

وأضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الطلاب، أنه تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى البرامج يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى البرامج يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر الجاري.