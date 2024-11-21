تفاصيل أول لقاء بين ليلى مراد وبليغ حمدي.. عمل تحول إلى صداقة

ليلى مراد، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم، صاحبة الصوت العذب والطلة الهادئة، تركت بصمة مميزة في مشوارها الفني من خلال أعمالها الغنائية والسينمائية، كما تميزت بغناء ألحان كبار النجوم وكان منهم بليغ حمدي، الذي شاركته العديد من الأغاني الناجحة، وكان للصداقة التي جمعتهما طابع خاص ودور كبير في نجاح العديد من الأعمال الفنية المشتركة بينهما.

أول لقاء بين الفنانة ليلى مراد وبليغ حمدي

في عام 1948 التقى بليغ حمدي بليلى مراد خلال مشاركتها في فيلم «عنبر»، وهو ما تحدث عنه في البرنامج التليفزيوني، الذي كان يقدمه: «كنت في البلاتوه وكان ساعتها تصوير فيلم عنبر، فشوفتك وأنتِ بتغني فانبهرت، فاكر أول دخولك للفيلم لما يخش سعيد أبو بكر ويسمعوكي بتغني وبينبهروا وده كان أول لقاء بيني وبينك، وده فعلًا كان من أحلى الأفلام في رأيي اللي عملتيها».

قدمت ليلى مراد خلال أحداث الفيلم أغنية «سألت عليه قالوا مسافر» من كلمات حسين السيد، وألحان محمد عبد الوهاب، وتحدث بليغ عنها معبرًا أنها من أحلى الأغاني التي غناها: «من الحاجات إللي بحسها بتغنيها بحب وكان في تناغم كبير جدًا في الفيلم بينك وبين الممثلين، كنت حاسس عزيز عثمان مش مجرد ممثل ده كان صديق عزيز كنتوا بتمثلوا من غير تكليف، واتعلمت منكم إن الحب أساس نجاح العمل الفني».

حكاية أثرت في بليغ بسبب ليلى مراد

كان للصداقة التي جمعتهما دور كبير في نجاح الأغاني الفنية المشتركة بينهما، منها أغنية «اه يا عيني على الدنيا»، وحكى الكاتب أيمن الحكيم، في كتاب «بليغ حمدي سلطان الألحان» والذي تضمن كواليس عديدة عن حياته، عن قصة تأثر بها الفنان بليغ حمدي بسبب ليلى مراد، وتسببت له في إحساس بالذنب: «كان عنده عقدة تجاهها بسبب أغنية تخونوه، لأنه كان ملحنها ليها، ولكن أخدها عبد الحليم، ورغم أنها لم تغضب، كان حاسس إنه أخطأ في حقها».

ولكن كان لبليغ في قلب ليلى مراد معزة خاصة، بدليل أنه أعاد ظهورها على الشاشة بعد فترة طويلة من اختفائها في برنامجه الذي كان من تقديمه، وغنيا معًا «يا مساء الجمال»، ويعد هذا البرنامج هو الظهور الأخير لها في عام 1979، قبل وفاتها في 21 نوفمبر عام 1995.