مطار القاهرة يستقبل الحجاج بأغاني ليلى مراد ومدح الكحلاوي (صور)

يستقبل مطار القاهرة الدولي حجاج بيت الله بأغنية ليلى مراد «يا ريحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي»، وكلمات مدح النبي للراحل محمد الكحلاوي «عليك سلام الله».

والتقط الحجاج أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة في مطار القاهرة، صورة تذكارية وسط حالةٍ من البهجة والسرور والسعادة، حيث تبث الإذاعة الداخلية بالصالة الموسمية للحج أغاني الحج الشهيرة وأدعية الحج وغيرها.

مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة خلال ال 24 ساعة القادمة

وتُسيّر مصر للطيران، 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية المُقدسة، بواقع 6 رحلات إلى جدة، و11 رحلة إلى المدينة المنورة؛ لنقل حجاج بعثات وزارة الداخلية والتضامن والداخلية لمحافظات «القاهرة، والدقهلية، والمنيا، وكفر الشيخ، وأسيوط، والبحر الأحمر»، وحجاج الترانزيت، وحجاج دولتي «باماكو، وكوناكري».

وخصّصت الشركة عددًا من العاملين في قطاع العلاقات العامة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والسيدات؛ للتيسير عليهم خلال فترة وجودهم في المطار.