«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل بعد تعديله

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل للعام الدراسي بعد تعديله، للمراحل التعليمية الثلاثة (ابتدائي - إعدادي – ثانوي) ليبدأ من يوم الأحد 1 ديسمبر حتى يوم الخميس 5 ديسمبر.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، تعقد امتحانات شهر نوفمبر 2025، وفقا للمواعيد المعلنة ويتم عقدها بمعدل نصف فترة دراسية أو فترة دراسية وفقا للوزن النسبي للمادة الدراسية وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، ويستمر اليوم الدراسي بشكل طبيعي بعد انتهاء الامتحان.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، تعقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 في الفترة الدراسية الثانية من اليوم الدراسي، ويتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع مسئولية الإدارات التعليمية.

المخلص تبدأ امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم 1 ديسمبر ويستمر حتي يوم 5 ديسمبر للمراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي.