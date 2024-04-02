إضاءة الإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أيمن موسى، إنه جرى إضاءة مبنى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع الإدارات التعليمية ومدارس القاهرة باللون الأزرق، تزامنا باليوم العالمي للتوحد، والذى يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام.

وشاركت إدارة التربية الخاصة بالمديرية في يوم التوحد العالمي بمجموعة من الطلبة المصابين بالتوحد، ومنهم طلاب الدمج بمدارس التثقيف الفكري بالإدارات التعليمية (الخليفة - والمقطم- مصر الجديدة- عين شمس)، واستقبلهم وكيل تعليم القاهرة في مكتبه، وجرى تقديم الورود ومجموعة من الحلويات، وجرى التقاط الصور التذكارية معهم لإدخال السعادة على قلوبهم.

رفع الوعى بكل مدارس التربية الخاصة

ووجه مدير المديرية برفع الوعى بكل مدارس التربية الخاصة بالتوحد وكيفية التعامل معه، وتقديم كلمة عن التوحد بالإذاعة المدرسية، وذلك للتعرف على كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بمرض التوحد، مع العمل على الوقوف بجانبهم فى جميع تعاملاتهم مع الآخرين.

دورات تدريبية تخصصية

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم دورات تدريبية تخصصية في مجال التوحد، لـ10 آلاف من معلمي وأخصائي التعليم العام، بالتعاون مع الكليات المخصصة في الجامعات المختلفة، وذلك للوصول بالمجتمع المحيط بهم واستيعاب حالتهم والتعامل بما يتناسب مع مرض التوحد.