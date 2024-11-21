تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-11-2024

بلغت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20-11-2024 في مصر، تراجعًا ملحوظًا على أساس شهري وأسبوعي ويومي لأغلب أنواع الحديد، بينما استقر سعر طن الأسمنت الرمادي، وترصد السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت لكل طن، وفقًا لآخر تحديث معلن من البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز اليوم

وبلغ سعر طن حديد عز اليوم في مصر 39 ألفًا و840 جنيهًا في المتوسط، لينخفض سعر الطن على أساس شهري بنسبة 4.57% خاسرًا 1908 جنيهات حتى الآن وسط تراجع أسعار المعادن عالميًا.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم حوالي 38 ألفًا و585 جنيهًا، بانخفاض نسبته 4.48% على أساس شهري بما يعادل 1811 جنيها.

وبالنسبة إلى المحافظات، يباع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس، بما يتراوح بين 36 و45 ألف جنيه للمستهلك.

سعر طن الأسمنت اليوم

انخفض سعر طن الاسمنت اليوم في السوق المحلية على أساس أسبوعي بنسبة0.38% بعد تراجع 10.98 جنيهًا للطن، ليسجل متوسط 2887 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر طن الأسمنت اليوم في المحافظات بين 2000 و3700 جنيه.

سعر الحديد العالمي

سجل سعر الحديد الخام عالميًا متوسط يتراوح بين 101.95 دولار للطن.

أما سعر حديد التسليح العالمي قارب إلى 472.68 دولار للطن في المتوسط.

بالنسبة إلى سعر طن البليت العالمي سجل 467 دولارًا، وفقا لآخر تحديثات معلنة من بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.