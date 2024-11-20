أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء.. عز يتراجع 317 جنيها

شهد سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 20-11-2024، تحديثا جديدا، ليتراوح سعر طن الحديد بين 38 ألفًا و585 جنيها، و39 ألفًا و840 جنيهًا للمستهلك بحسب النوع، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر الحديد اليوم في مصر، ليسجل سعر طن الحديد للمستهلك في الوقت الحالي.

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق المحلية، نحو 38 ألفًا و585 جنيها للطن.

طن حديد عز بكام؟

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، نحو 39 ألفًا و840 جنيها، مقارنة مع 40 ألفًا و157 جنيها أسعار آخر تحديث، ليسجل تراجعا بنحو 317 جنيهًا.

كم سعر الحديد أرض المصنع؟

- سعر حديد بشاي 38 ألفًا و800 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد المراكبي، 38 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد العتال اليوم، 38 ألف جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 36 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطيه 37 ألف جنيه.