«مياه سوهاج»: بدء الاستلام الابتدائي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، بدء الشركة في أعمال الاستلام الابتدائي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا بمركز طهطا، التي تم تنفيذها ضمن مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصرف الصحي والارتقاء بأدائها وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة على الأعمال المدنية

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة على الاعمال المدنية والكهروميكانيكية، ومتابعة أهم الإجراءات التنسيقية اللازمة ورفع عينات متتالية للتأكد من مطابقتها لمعايير القانون للسيب النهائي للاستلام الابتدائي واستعداداً لدخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأكثر من 450 ألف نسمة لتخدم أكثر من 25 قرية بمركزي طهطا وجهينة.

توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب

وأشار المهندس بهاء الخولي، رئيس منطقة شمال بالشركة، إلى أن توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا تبلغ طاقتها التصميمية 40 الف متر مكعب لكل يوم، وتعمل بنظام التهوية الممتدة وخط السيب النهائى قطر 700 ميليمتر بطول إجمالى 14 ألف متر طولي شامل الغرف والمحابس، التي تخدم أكثر من 15 قرية بمركز طهطا ومنها «مدينة طهطا – ساحل طهطا وبنهو وبنجا وبنى عمار والشيخ مسعود ونزلة القاضى والكوم الاصفر والجبيرات وكوم بدر والحريدية القبلية والحريدية البحرية»، بالإضافة إلى القبيصات والصوالح وجزيرة الخزندارية وأكثر من 10 قرى بمركز جهينة.