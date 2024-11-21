«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية في مركز بيلا لنشر الفكر الوسطي

تطلق مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، غداً، فعاليات القافلة الدعوية بمدينة بيلا، وتنطلق بمساجد «التقوى، والمغفرة، وحماد» بنطاق مدينة بيلا، في إطار جهود وزارة الأوقاف الدؤوبة لتحقيق رسالتها في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم التسامح، ودعم البناء المجتمعي في مختلف محافظات الجمهورية.

أوقاف كفر الشيخ تطلق قافلة دعوية ببيلا غداً

ويؤدي الشيخ معين رمضان محمد، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة الجمعة بمسجد التقوى ببيلا، بينما يؤدي الدكتور عبد القادر عبد الله سليم، مدير الدعوة، خطبة الجمعة في مسجد المغفرة، فيما يتولى الشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات، أداء خطبة الجمعة بمسجد حماد.

القافلة ستقوم ببعض الأنشطة الدعوية المهمة

وأكد الشيخ معين رمضان محمد، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة ستقوم ببعض الأنشطة الدعوية المهمة بجانب خطبة الجمعة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد برنامج لقاء الجمعة للطفل، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجميع المساجد التي تُشارك في القافلة، كما يجري أيضاً عقد محاضرة للواعظات.