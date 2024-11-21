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محافظ قنا: الانتهاء من مشروع «إدارة محلية مستدامة» لتدريب موظفي الوحدات المحلية

كتب:

رجب آدم
11:17 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
أثناء التدريب

أثناء التدريب

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الانتهاء من تنفيذ مشروع «إدارة محلية مستدامة»، ضمن فعاليات تدريب «وعي» لموظفي الوحدات المحلية القروية. 

خطط لجلسات توعوية في عدد من القرى

وأوضح الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج «حياة كريمة» بمحافظة قنا، أن المشروع يهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف اللازمة لعقد جلسات تدريبية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول القضايا المعوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسينفذ الموظفون المتدربون خططا لجلسات توعوية في عدد من القرى بالمحافظة، وهي سمهود بمركز أبوتشت، و العركي والكوم الأحمر بمركز فرشوط، و السمطا بحري، فاو قبلي، أبو مناع بحري بمركز دشنا، والمراشدة بمركز الوقف، والحراجية، خزام، وحجازة قبلي بمركز قوص، وتركز الجلسات على موضوعات الزواج المبكر، صحة الأم والطفل، ختان الإناث، وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 46 ندوة توعوية من أغسطس وحتى أكتوبر 2024، استفاد منها 1010 مواطنين.

 

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بقلم رجب آدم