سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 21-11-2024 في البنوك
كتب:
محمد متولي
10:57 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
عملة اليورو في البنوك
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، استقرارا اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به المواقع الرسمية للبنوك، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 52.29 جنيه للبيع، مقابل 52.43 جنيه للشراء.
وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية، على النحو التالي:
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الخميس 52.52 جنيه للبيع، مقابل 52.30 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر صرف اليورو اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 52.52 جنيه للبيع، مقابل 52.30 جنيه للشراء.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو اليوم 52.43 جنيه للشراء، وسجل 52.29 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية سجل 52.54 جنيه للبيع، مقابل 52.35 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد
سجل سعر اليورو اليوم الخميس في المصرف المتحد 52.52 جنيه للبيع، مقابل 52.09 جنيه للشراء.
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