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سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-11-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

كتب:

أشرف توفيق
09:38 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
اليورو

اليورو

 أعلنت البنوك المصرية  سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-11-2024 مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث له، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر 52.57 جنيه للبيع، مقابل 52.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

 وتوضح «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري: 52.38 جنيه للبيع، مقابل 52.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري: 52.57 جنيه للبيع، مقابل 52.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في حين وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر إلى: 52.57 جنيه للبيع، مقابل 52.34 جنيه للشراء.

 سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

أما عن سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية فسجل: 52.61 جنيه للبيع، مقابل 52.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة: 52.58 جنيه للبيع، مقابل 52.37 جنيه للشراء.

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بقلم أشرف توفيق