سر الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة.. 3 كتب مهمة تغير نظرتك للحياة

يحتفل العالم في 21 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للفلسفة، الذي بدأ لأول مرة في عام 2005، إذ اعتمدت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم لتطوير الفكر البشري وتعزيز الثقافة الدولية بشأن النقاش الفلسفي، ويرجع الاحتفال بهذا اليوم لعدة أهداف، أهمها تسليط الضوء على مساهمة المعرفة الفلسفية، وتزامنًا مع هذا اليوم نستعرض أهم كتب الفلسفة لتطوير التفكير النقدي.

اليوم العالمي للفلسفة

الهدف الرئيسي من الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة تجديد الالتزام الوطني والإقليمي والعالمي بدعم الفلسفة، وتحرير القدرات الإبداعية الكامنة لدى البشرية من خلال إبراز أفكار جديدة، والتأكيد على أهمية تعميم تعليم الفلسفة في صفوف الأجيال المقبلة، وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة وبأهمية استخدامها، وفقًا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

أسباب الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تعد الفلسفة فرصة لتحقيق التغيير والتنمية المستدامة وإحلال السلام، وتأتي أهمية اليوم لبيان دور المجتمعات في نشر الفلسفة، كما تتعدد أهدافه في التالي:

تسليط الضوء على نشر المعرفة الفلسفية.

معالجة القضايا العالمية.

إقامة الحوارات الفلسفية وورش العمل حول الفلسفة.

تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على تبادل التراث الفلسفي مع بعضهم.

تشجيع التحليلات والبحوث والدراسات الفلسفية لأهم القضايا الحالية.

أهم 3 كتب في الفلسفة

توجد كتب عديدة لإعادة التفكير في دور الفلسفة في حياتنا، وللتفكير النقدي بطريقة عقلانية تتيح لنا حل المشكلات، وفقا لموقع «psychofuturia» البريطاني المتخصص في تلخيص الكتب وتطوير المهارات الشخصية، منها التالي:

كتاب تأملات بقلم ماركوس أوريليوس

كتاب «تأملات بقلم ماركوس أوريليوس» من أهم كتب الفلسفة، ويقدم من خلاله للقراء نظرة صادقة على الصراعات التي تأتي مع الحياة في هذا العالم، وذلك عبر التطرق إلى موضوعات متنوعة منها السلطة والتأثير وكيفية التعامل مع الآخرين وفهم الديناميات الاجتماعيّة.

كتاب المحادثات لأبيكتيتوس

من خلال الكتاب شجع إبيكتيتوس القراء على تولي مسؤولية حياتهم من خلال الانضباط الذاتي والمبادئ الراقية، كما يؤكد على أهمية مواجهة صعوبات الحياة بشجاعة مع الحفاظ على السلام الداخلي وحل المشاكل بطريقة فلسفية.

كتاب ما وراء الخير والشر لفريدريك نيتشه

يمكن الكتاب القراء من اكتساب نظرة ثاقبة لاكتشاف طرق جديدة للتفكير في الحياة بطريقة فلسفية، مع استكشاف الرسائل والأسئلة المتعلقة بالطبيعة البشرية من منظور تجريبي، والحث على إعمال الفكر ومناقشة الآراء بعقلانية.