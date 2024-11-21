ترامب يكسر رقم بايدن القياسي بحلول 2029.. هل يصبح الرئيس الأمريكي الأطول عمرا؟

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن 82 عاما يوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ84، ليكون أكبر رئيس أمريكي عمرا خلال توليه إدارة الولايات المتحدة الأمركية وفقا لـ«fox 4».

هل يضرب ترامب رقم بايدن القياسي؟

ولكن من المتوقع أن يضرب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب رقم بايدن القياسي خلال فترة توليه الفترة الرئاسية المقبلة، إذ أنه من المقرر أن يتجاوز ترامب الرقم القياسي لعمر بايدن في ولايته المقبلة، إذ سيكون عمره 82 عاما وسبعة أشهر في 2029.

جدير بالذكر، كان رونالد ريجان يحمل سابقا الرقم القياسي لأكبر رئيس في السلطة، إذ أكمل ولايته الثانية التي استمرت أربع سنوات في سن 77 عاما.

السباق الانتخابي بين ترامب وهاريس

وكان بايدن انسحب من السباق الرئاسي لعام 2024 في يوليو الماضي، بعد إثارة تساؤلات حول سنه ولياقته الذهنية خصوصا بعد أدائه المتعثر في المناظرة ضد الجمهوري دونالد ترامب في يونيو الماضي، فيما هزم ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، البالغة من العمر 60 عاما، في انتخابات الخامس من نوفمبر ليتولى رئاسة الولايات المتحدة في يناير المقبل.