اختاره ترامب سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف الناتو.. مَن هو ويتاكر؟

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن ترشيحه ماثيو جي ويتاكر، المحامي المحافظ الذي قضى أربعة أشهر في قيادة وزارة العدل في عهد ترامب كسفير للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، وزعم ترامب بأن هذه المحامي «سيضع أمريكا في أولوياته».

خدمة في ولاية ترامب السابقة

وبحسب موقع «فوكس نيوز» فإن ويتاكر قام بخدمة لفترة صغيرة كنائب عام خلال فترة تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2016 إلى 2020 ولكن تم عزله بعد اتهامات تم توجهيها إليه بسبب انتقاداته للتحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

محامٍ داعم لبلاده

ويرى ويتاكر، وهو محامٍ أمريكي سابق، أن المحاكم «من المفترض أن تكون الفرع الأدنى» من الفروع الثلاثة للحكومة، ووصفه ترامب بأنه «محارب قوي مخلص ووفي» ويرى ترامب أن هذا المحامي سيكون داعما للولايات المتحدة ويعمل على تعزيز العلاقات مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

تفاصيل عن حياته

ولد ماثيو جورج ويتاكر في دي موين، آيوا، في 29 أكتوبر 1969، تخرج في مدرسة أنكيني الثانوية، حيث كان نجم كرة القدم، وتم تجنيده في قاعة مشاهير كرة القدم في مدرسة أيوا الثانوية في عام 2009، والتحق ويتاكر بجامعة أيوا، وحصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات عام 1991 وماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في القانون عام 1995، ولعب لفريق كرة القدم بجامعة أيوا هوكي، بما في ذلك في 1991 روز بول، في عام 2002، كان ويتاكر مرشح الحزب الجمهوري لمنصب أمين صندوق ولاية أيوا، من عام 2004 إلى عام 2009، شغل منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من ولاية أيوا، حيث كان معروفًا بملاحقته القضائية الصارمة لتجار المخدرات، ودخل ويتاكر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا لعام 2014 لمجلس الشيوخ الأمريكي.