ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
كتب:
محمد بركات
11:37 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
صورة أرشيفية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من 3 أشخاص، بتضررهم من مالك وموظفي إحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم، لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.