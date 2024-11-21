ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من 3 أشخاص، بتضررهم من مالك وموظفي إحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم، لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.