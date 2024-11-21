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ضبط 8 شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تورط  أصحاب 8 شركات دون ترخيص لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (تذاكر طيران - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - أختام للشركات – استمارات حجز طيران - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين - عقود - اتفاقات مع العملاء - صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – أظرف مدون عليها أسماء الشركات - صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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