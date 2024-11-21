جامعة المنوفية تحتل المركز الـ16 دوليا في الإنتاج العلمي للباحثين

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، حصول الجامعة المركز الـ 16 على مستوى جامعات مصر في تصنيف «Adscientificindex» للإنتاج العلمي لعلماء الجامعة وظهور 1277 عالما من جامعة المنوفية في التصنيف، إذ أظهر التصنيف وجود 12 عالما ضمن أفضل 10% و101 ضمن أفضل 30% و308 ضمن أفضل 50% و683 ضمن أفضل 70% على مستوي العالم.

تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية

وقد وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في جامعة المنوفية والكليات على هذا الإنجاز الجديد، مشيرا إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتى ذلك ضمن خطة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية.

تفاصيل تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم

وأوضح «القاصد»، أن تصنيف AD Scientific Index يعد أداة قيمة في تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم ويعتمد هذا المؤشر على تحليل البيانات العلمية المنشورة للباحثين المرتبطين بكل مؤسسة، حيث يقيس الإنتاجية العلمية، وتأثير الأبحاث، والاستشهادات العلمية، مشيرا إلي أنه من خلال هذا التصنيف يمكن للجامعات تقييم أدائها البحثي مقارنة بغيرها من الجامعات العالمية، وتحديد نقاط القوة والضعف لديها، مما يساهم في تطوير خططها الاستراتيجية لتعزيز البحث العلمي والابتكار.