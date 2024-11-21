جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية «2024-2025»

أعلنت جامعة حلوان برئاسة السيد قنديل الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، إذ بلغ إجمالي المتقدمين 849 طالبًا وطالبة، وتمّ تقديم 8 طعون قُبلت جميعها، بينما تنازل 11 طالبًا، ليصل العدد النهائي للمرشحين إلى 830 مرشحًا بواقع 396 طالبًا و434 طالبة.

مراعاة ضوابط الدعاية الانتخابية

ووفقا لبيان صادر عن جامعة حلوان فمن المقرر أن تُعقد الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تليها انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، يعقبها انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

أهمية المشاركة الفعالة للطلاب

وشدد السيد قنديل على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ومراعاة ضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أهمية المشاركة الفعالة من قبل الطلاب في اختيار ممثليهم بشكل يعبر عن تطلعاتهم.

وتجرى الانتخابات اللجنة العليا برئاسة حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.