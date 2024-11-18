جامعة حلوان تنظم فعاليات «اليوم الأخضر» ضمن مبادرة بداية

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، فعاليات اليوم الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل إبراهيم أحمد القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الحفاظ على التوازن البيئي

وقال الدكتور وائل إبراهيم أحمد القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إن النباتات تعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة على كوكب الأرض، حيث تلعب دورا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير الموارد اللازمة لبقاء الكائنات الحية، ومن المهم توعية الشباب بأهميتها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على حياتهم وحياة الأجيال القادمة.

أهمية الزراعة المستدامة

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن النباتات تساهم في إنتاج الأكسجين الذي نتنفسه، وتعتبر المصدر الرئيسي للغذاء والدواء، كما تلعب دورا كبيرًا في تنظيم المناخ، وتحسين نوعية الهواء، وفهم الشباب لأهمية الزراعة المستدامة والمحافظة على النباتات، يعزز من مسؤوليتهم تجاه البيئة.

وأوضح أن النباتات تمثل أيضًا رموزًا للجمال والتوازن، وقد ألهمت الثقافة والفن على مر العصور، منوها إلى أن توعية الشباب بأهميتها يمكن أن تساعد في تعزيز الإحساس بالانتماء للطبيعة، مما يعزز من قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.