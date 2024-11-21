«زراعة المنوفية»: توافر 10 منافذ لبيع اللحوم الطازجة بأسعار تبدأ من 230 جنيها

أعلن المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، توافر 10 منافذ لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة في عدد من المدن بنطاق المحافظة، وفقا لتوجيهات الحكومة في التخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل والبيع بأسعار مخفضة من نظيرتها في الخارج.

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة

وأشار «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار اللحوم الطازجة في منافذ مديرية الزراعة تترواح بين 250: 270 جنيها للكيلو الواحد، واللحمة الصغيرة بلغت سعر الكيلو منها 320 جنيها، بينما سعر كيلو اللحوم المجمدة 230 جنيها، والطبق الجاهز وزن 800 جرام يبلغ 185 جنيها، مشيرا إلى أن هناك رقابة مستمرة على منافذ البيع على مدار الساعة.

أماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة

وأوضح أن مركز شبين الكوم يوجد به 4 منافذ وهي: «2 منفذ لحوم مجمدة - منفذ دواجن حية - منفذ سلع ولحوم مجمدة».

مركز قويسنا به منفذ واحد سلع ولحوم مجمدة.

مركز بركة السبع به منفذين أحدهما لحوم طازجة والآخر سلع غذائية ولحوم مجمدة.

مركز الشهداء به منفذ واحد سلع ولحوم مجمدة.

مركز منوف به منفذين أحدهما لحوم طازجة والآخر سلع غذائية ولحوم مجمدة.

مركز أشمون به منفذ واحد سلع ولحوم مجمدة.