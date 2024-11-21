محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد في شبين الكوم لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سوق اليوم الواحد بحي شرق شبين الكوم لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، ضمن خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

توافر جميع السلع الغذائية

وتفقد محافظ المنوفية منتجات السوق من السلع الغذائية الأساسية، الذي يضم «الأرز - مكرونة - زيت - عدس - فول - سمن - فراخ مجمدة - لحوم - أسماك دقيق - ألبان - خضراوات - منظفات - معلبات»، إضافة إلى أدوات منزلية وكهربائية ومدرسية وغيرها من المنتجات الضرورية المهمة، وحرص المحافظ على الإطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد بنطاق المحافظة

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد بنطاق المحافظة وتخصيص مساحات واسعة لعرض المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.