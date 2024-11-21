رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مقتل مستوطن إسرائيلي إثر إطلاق صاروخ على الجليل الأعلى

كتب:

هانى حسن
12:29 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
جانب من أحداث لبنان

جانب من أحداث لبنان

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، سقوط 3 صواريخ في نهاريا بالجليل الغربي، ما أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام للمرة الثانية برشقة صاروخية.   

وفي سياق آخر، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا، وتم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعتراض عدد منها. 

اقرأ المزيد:

إعلام إسرائيلي: تضرر أحد المباني في انفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان

إعلام إسرائيلي: الباحث المقتول في لبنان دخل إلى الجنوب بمساعدة قائد لواء جولاني

إعلام إسرائيلي: الاتفاق على النقطة الخلافية بخصوص لبنان ينهي الحرب خلال أسبوع

إعلام إسرائيلي: إصابة 18 جنديا في معارك غزة ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

«إعلام إسرائيلي»: خطة هوكستين لوقف إطلاق النار مقبولة لدى الكابينيت ما عدا بن جفير
بقلم هانى حسن