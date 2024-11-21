مقتل مستوطن إسرائيلي إثر إطلاق صاروخ على الجليل الأعلى

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، سقوط 3 صواريخ في نهاريا بالجليل الغربي، ما أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام للمرة الثانية برشقة صاروخية.

وفي سياق آخر، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا، وتم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعتراض عدد منها.