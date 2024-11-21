الغرف السياحية: تخصيص 26 ألفا من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية

قال حمزة عنبي، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام تبلغ نحو 36 ألف تأشيرة، جرى تخصيص 26 ألفا منها للبرامج الاقتصادية بواقع 16 ألف تأشيرة لبرامج الحج الاقتصادي طيران، و10 آلاف لبرامج الحج البري، فيما خصصت 6 آلاف تأشيرة للحج السياحي فئة الـ5 نجوم، علاوة عن 4 آلاف تأشيرة تطرح كباقات حج دون قرعة.

ضوابط الحج السياحي

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام أكدت أنه لا يجوز لمن تقدم لحج القرعة الذي تنظمه وزارة السياحة أو لحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن، التقدم للحج السياحي، إذ للمواطن الحق في التقدم لجهة واحدة من الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، موضحا أن الضوابط حددت أقل سن لسفر السيدات للحج دون محرم بـ25 عاما، لافتا إلى أن هذا القرار سيرفع من أعداد السيدات المتقدمات للحج هذا العام.

تنظيم برنامج حج واحد

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أنه مسموح لشركات السياحة الراغبة في تنفيذ برامج الحج لهذا العام بتنظيم برنامج حج واحد سواء 5 نجوم أو اقتصادى «اقتصادى طيران - بري».