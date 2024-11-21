«الأكل 3 ألوان».. كيف تحارب السرطان عن طريق نظامك الغذائي؟

تساعد التغذية المفيدة على الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، فالأطعمة التي تحتوي على اللون الأخضر والخضروات الورقية، مثل البقدونس والخس والجرجير والشبت والفلفل الأخضر، تتميز بارتفاع محتواها من الكلوروفيل الذي يجعل الدم قلويا، ما يمنع حدوث أي عدوى فيروسية أو بكتيرية ويحارب الخلايا السرطانية، وذلك وفقا لحديث الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية.

البنجر كذلك من الأغذية التي تدعم الجهاز المناعي، فهو غني بالحديد ومضادات الاكتئاب ومضادات الأكسدة التي تقي من السرطان والعناصر المعدنية وكذلك الألياف التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي فهو مفيد لصحة الإنسان، حسبما أكدت خلال حوارها مع الإعلاميين رجائي رمزي ودينا رمزي خلال حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

الحصول على جهاز هضمي سليم

وتابعت أن الجهاز الهضمي السليم له دور كبير جدا في الحفاظ على مناعة الجسم، وبالتالي، فإن البنجر من ضمن أهم 3 ألوان لابد للإنسان أن يتناولها يوميا، لافتةً إلى أنه ينتمي للأطعمة ذات اللون البنفسجي، والمتوفر كذلك في العنب والبرقوق والباذنجان، بسبب احتوائه على صبغة من أقوى مضادات الأكسدة والالتهاب التي تحافظ على الجسم وتدعم الجهاز المناعي.

الأطعمة ذات اللون الأصفر

وشددت، على أهمية تناول الأطعمة ذات اللون الأصفر مثل الجوافة والليمون والثوم والجنزبيل والكركم بسبب غنائها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وكل ذلك يمكن الحصول عليه من خلال طبق السلطة والأطعمة المختلفة.