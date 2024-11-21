جامعة القاهرة تحتل المركز 39 عالميا والأول مصريا وأفريقيا في تصنيف «التايمز»

أعلن محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة تصدر امعة القاهرة للجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف التايمز النوعي «تصنيفات العلوم متعددة تخصصات Interdisciplinary Science Rankings» الصادر لأول مره في 21 نوفمبر 2024، وهو الأول من نوعه لقياس مساهمات الجامعات والتزامها بالعلوم متعددة التخصصات.

وأضاف عبدالصادق أنَّه وفق ما أعلنه تصنيف التايمز النوعي، فإن جامعة القاهرة جاءت في المركز 39 عالميًا من بين 749 جامعة من 92 دولة وإقليم، ووفقًا للنتائج، احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى في مصر من بين 30 جامعة مصرية، وجاءت الأولي افريقيا، كما جاءت في المرتبة الثالثة عربيًا، متقدمة بذلك علي العديد من الجامعات العالمية المرموقة.

وأوضح أن تصنيف التايمز النوعي الهدف الرئيسي منه اكتشاف أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات من خلال تصنيفات تايمز للتعليم العالي للعلوم المتعددة، وهو مشروع بالتعاون مع «Schmidt Science».

تصنيف 749 جامعة من 92 دولة وإقليمية

وأضاف أنَّه تم تصنيف 749 جامعة من 92 دولة وإقليمية، كما يتضمن 11 مؤشرًا لتقييم المؤسسات عبر 3 محاور رئيسية المدخلات التمويل 19%، والعمليات (مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج 16%، والمخرجات (المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%.

تتويج لجهود الجامعة المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي

وأكّد رئيس جامعة القاهرة، أنَّ ما حققته الجامعة من إنجاز يعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًا، إذ شهدت الجامعة تقدماً كبيراً في ترتيبها العالمي على مدار السنوات الماضية نتيجة الاهتمام بكل مجالات العلوم والنشر العلمي الدولي في المجلات العلمية المرموقة والمفهرسة عالميًا بما عزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.