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خبير سياسي: ساحة المعركة بين حزب الله وإسرائيل لم تهدأ حتى اللحظة

كتب:

رشا فؤاد
01:37 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري

العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري، إنّ وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل هدف صعب وبعيد المدى، كما أنه لا تسوية مؤقتة حتى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن أولوية إسرائيل تختلف عن حزب الله.

تنفيذ القرار 1701

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دينا زهرة وشيماء الكردي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تريد اقتطاع جزء من لبنان، وأولوية حزب الله هي تنفيذ قرار 1701، كما هو غير معدل وفقا للآلية القديمة.

ساحة المعركة لم تنضج بعد للتسوية قريبا

وتابع: «الشروط الإسرائيلية على لبنان عالية جدا، إذ أن التدخل الأمني لمخابرات الإسرائيلي مرفوض بأي كيان وأي دولة، بالتالي مازالت الأهداف متباعدة، وساحة المعركة بين حزب الله وإسرائيل لم تهدأ حتى الآن».

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