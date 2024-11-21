محافظ الدقهلية يوجه بتوفير فرص عمل لشخصين من ذوي الهمم ودمجهما في المجتمع

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وكيل وزارة العمل في المحافظة، بضرورة توفير فرص عمل لـشخصين من ذوي الهمم، بعد أن استمع لمشكلاتهما أثناء مروره في جولة مفاجئة على الإدارات الخدمية داخل الديوان العام.

توفير فرص عمل لـشخصين من ذوي الهمم بالدقهلية

وأمر محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية في بيان، بضرورة توفير الدعم الكامل للشباب من ذوي الهمم، وعمل بحث شامل لأحد هؤلاء الشباب، وتقديم كل الخدمات والمساعدات له من خلال التنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية.

جولات مفاجئة على الإجارات الخدمية بالدقهلية

ومر المحافظ على الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين داخل الديوان العام ومنها المركز التكنولوجي - القوى العاملة - التنمية الصناعية - لجان فض المنازعات - التأمينات الاجتماعية، ووجه بسرعة حل مشكلات المواطنين ومصالحهم.