مواعيد عمل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تستعد المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بداية من الثلاثاء المقبل، ويمتد التقديم على مدار 6 شهور، قابلة للمد فترة أخرى لمدة 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من ملف مخالفات البناء نهائيا.

وأكدت مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والزراعة تعمل على تطبيق قانون التصالح، وسيتم استيعاب أي أعداد تتقدم بطلبات التصالح من خلال استعداد المراكز التكنولوجية للعمل فترتين صباحي ومسائي وأيام العطلات، ومن المتوقع أن تفتح المراكز التكنولوجية أبوابها من 8 والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا، ومساء من الرابعة حتى السادسة مساء.

مستندات التصالح

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تمت مٌخاطبة الحكومة لاستثناء العاملين في تطبيق قانون التصالح من قرار إلغاء البدلات، بحيث يتم السماح بصرف بدل لأوقات العمل الإضافية، لافتا إلى أن ملف التصالح يتضمن إجراءات تحضيرية، حيث يحتاج المواطن للقيام بها وتجهيز المستندات المطلوبة التي نص عليها القانون واللائحة، وهى تستغرق فترة خاصة أوراق تقرير السلامة الإنشائية وموافقة الجهات ومنها الزراعة.

شهادة بيانات

وأوضحت أنه عند دخول المواطن المركز التكنولوجي سيتم طلب شهادة بيانات لملف التصالح، منها بيانات العقار وعدد الأدوار، وجهة الولاية ونوع النشاط سكني أم تجاري، ونوع المخالفة والمساحة وعرض الشارع، ثم تقوم الجهات المختصة بإجراء الإحداثيات المطلوبة، ولن يتم التنازل عن أي ملف أو مستند من الأوراق المطلوبة لضمان سرعة إنجاز الملف والبت فيه، وبمجرد استكمال البيانات ينتهي ملف التصالح بواسطة اللجان الفنية المختصة.