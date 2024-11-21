تفاصيل معرض «بازار القاهرة 2» للملابس والأغذية بأسعار مخفضة.. نصائح للشراء

انطلق معرض «بازار القاهرة 2» اليوم الخميس، وهو حدث متنوع يقدم مزيجًا من الأنشطة الثقافية، الفنية، والاقتصادية، ويعد منصة مثالية لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى كونه فرصة للتسوق والاستمتاع بالأجواء المميزة وشراء المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويضم معرض بازار «القاهرة 2» مجموعة واسعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة، بما في ذلك الحرف اليدوية، الأزياء، الإكسسوارات، المنتجات الغذائية، والديكور المنزلي.

معرض بازار القاهرة 2

وفيما يلي نقدم أبرز النصائح للشراء من معرض بازار القاهرة 2 تحت إشراف محافظة القاهرة.

نصائح للاستفادة من المعرض

عليك زيارة المعرض في الصباح لتجنب الازدحام.

استعد للتفاوض مع العارضين للحصول على أفضل الأسعار.

استكشف جميع الأجنحة للاستفادة من التنوع الكبير في المنتجات.

احرص على حضور الفعاليات والورش للحصول على تجربة متكاملة.

المعرض يُعتبر استكمالًا للنجاح الذي حققه الإصدار الأول، مع إضافة عناصر جديدة لإثراء التجربة للزوار والعارضين.

أهداف المعرض

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توفير منصة تتيح لأصحاب الحرف والمشروعات عرض منتجاتهم. تسهيل التواصل مع العملاء المحتملين.

تعزيز ثقافة التسوق المحلي: تشجيع شراء المنتجات المحلية المصنوعة يدويًا.

دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني. الترويج للفن والثقافة:

توفير مساحة للفنانين لعرض أعمالهم. تنظيم أنشطة فنية وثقافية موازية.

التواصل المجتمعي: جمع شرائح مختلفة من المجتمع في مكان واحد.

بناء شبكة تواصل بين العارضين والزوار.

أنشطة المعرض

عرض المنتجات: تشمل الأزياء التقليدية والحديثة، الحلي والمجوهرات، الإكسسوارات، المنتجات الغذائية الطبيعية، والأثاث المصنوع يدويًا.

ورش العمل: تعليم الحرف اليدوية مثل التطريز، الرسم، وصناعة الإكسسوارات.

فعاليات ترفيهية: موسيقى حية، عروض فنية، ومسابقات تفاعلية.

جلسات توعوية: حول كيفية دعم المشروعات الصغيرة وتنميتها.

مكان معرض بازار لشراء المنتجات بسعر مخفض

المكان: حديقة الطفل بشارع مكرم عبيد في مدينة نصر.

ويمكن شراء المنتجات المختلفة من المعرض بأسعار مخفضة منها الملابس الشتوية، الأدوات المنزلية، الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، والمشغولات اليدوية.