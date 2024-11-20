بتخفيضات أكثر من 30%.. محافظة القاهرة تطلق معرض «بازار 2» غدا

أعلنت محافظة القاهرة عن إقامة معرض «بازار القاهرة 2» فى الفترة من 21 و25 نوفمبر الجاري بحديقة الطفل بمكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك في إطار سعى المحافظة لمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء.

مشاركة الأسر المنتجة وشباب الخريجين في المعرض

ويضم المعرض الذى يشارك فيه الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات، والحرف اليدوية، وغيرها بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%، وسيكون المعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع بالحديقة المطورة أثناء التسوق بالإضافة للتخفيضات.

استصدار تراخيص للمنفعة العامة

من ناحية أخرى، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليًا بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة والعمل على استصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة خاصة إنشاء المستشفيات ومراكز الشباب والمدارس لخدمة المواطنين.

كما قرر محافظ القاهرة مراعاة إتاحة الأرصفة لذوي الهمم عند تطوير الأرصفة أو إقامة أرصفة جديدة.