ختام فعاليات مؤتمر المناخ cop29 بمدينة باكو بأذربيجان اليوم

تنتهي اليوم فعاليات مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته 11 نوفمبر الجاري، بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، الذي تعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، والوصول إلى هدف جمعى جديد لتمويل المناخ خاصة داخل الدول النامية.

جهود مصر في التعامل مع التغيرات المناخية على طاولة cop29

وخلال جلسات مؤتمر المناخ cop29، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من اللقاءات والاجتماعت التى تتضمنت استعراض الملفات الهامة المتعلقة بالتنغيرات المناخية، وجهود مصر في التعامل مع تلك الملفات، للتقليل من آثار التغير المناخي على البيئة، والتى جاءت كالتالى:

- تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ.

- تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ.

- سبل الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

- وضع إطار عمل واضح للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.

- التقليل من الإعتماد على الوقود الأحفوري.

- تعزيز الدعم المالي لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية في الدول النامية الأكثر تأثرًا.

- متابعة تعزيز التمويل المخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

- وضع آليات لتعزيز عدالة التوزيع المالي لتحقيق هدف التكيف العالمي لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي.

- مناقشة تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس.

- تشجيع الاستثمارات في المشاريع البيئية وتخفيف الإنبعاثات عبر آليات تتسم بالكفاءة والمرونة.

- زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار، بدلا من 10 مليون دولار.