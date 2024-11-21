محمد علي حسن: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف المنظمات الإغاثية بغزة

قال محمد علي حسن، رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة الوطن، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية كثف غاراته الجوية العنيفة والقصف المدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال استهدف مخيمات تأوي نازحين، إلى جانب استهداف مستشفى كمال عدوان.

وأضاف «علي حسن» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قصف أي مكان يأوي النازحين، مشيرًا إلى أن الأوضاع بقطاع غزة تتفاقم، إذ أنه حسبما أفادت الإحصائيات إلى أن هناك ما يقرب من 45 ألف شهيد في قطاع غزة، 70% منهم النساء والأطفال، إلى جانب وجود 104 ألف من المصابين بجراح متفاوتة.

العشرات من الفلسطينيين تحت الأنقاض لا يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم

ولفت إلى أن هناك العشرات من المواطنين الفلسطينيين تحت الأنقاض لا يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم، متابعًا: «الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف مركبات الدفاع المدني، واستهداف طواقمه، فضلا عن أن الدفاع المدني اليوم أعلن أن هناك تعديل لمهامه في قطاع غزة».

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظمات الإغاثية في غزة

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظمات الإغاثية في غزة، مؤكدًا أن هناك الكثير من الانتهاكات التي لا يمكن وصفها خلال هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.