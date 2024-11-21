استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بنابلس.. وصافرات الإنذار تدوي في الجليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم العين في نابلس، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية، قبل قليل.

فيما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع الطواقم الطبية من العمل، ويحتجز مركباتنا في شمال قطاع غزة لليوم الـ30.

وفي سياق آخر، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة وبلدات أخرى في الجليل الأعلى، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة.