«معلومات الوزراء» يكشف عن خطوات دمج الإبداع البشري مع التكنولوجيا

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن رادار الأسعار وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من التطبيقات من أبرز جهود وتطبيقات مركز معلومات مجلس الوزراء في دمج الإبداع البشري مع التكنولوجيا الحديثة، مشيراً في تقرير صادر عنه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» تفاصيل دمج الإبداع البشري مع التكنولوجيا كالتالي:

دمج الإبداع البشري مع التكنولوجيا

- إطلاق منصة جهود محلية لتحقيق الاستدامة بالمدن والمجتمعات المصرية في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة.

- تستعرض المنصة المبادرات المحلية المهمة في معالجة القضايا العالمية من خلال جهود الدولة ومشاريعها التنموية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الـ ٦ حوارات الأساسية للمنتدى.

إطلاق تطبيق رادار الأسعار

بهدف مشاركة المواطنين في عملية رصد أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية السبع التي تم تحديدها.

- تعاون مثمر مع جهاز حماية المستهلك في عمل تطبيق هاتف محمول.

- يوفر التطبيق قناة سهلة لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.

- مما يساهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على المنتجات والخدمات التي يستحقونها.

- تعاون مثمر مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في مشروع ذاكرة المدينة.

- يهدف المشروع إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها المشاهير، وتصميم جولات تراثية داخل الأحياء والمناطق الأثرية بمصر.