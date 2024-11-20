«معلومات الوزراء»: 18% من السكان معرضين لمخاطر كبيرة مرتبطة بالمناخ في 2021
كتب:
بسمة عبدالستار
10:37 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
تغير المناخ- صورة أرشيفية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن كيف ستواجه الدول الآثار السلبية لتغير المناخ على حياة الإنسان.
هناك 36% من السكان كانوا معرضين لمخاطر عالية من الكوارث المرتبطة بالمناخ
وأضاف المركز، أن هناك 36% من السكان كانوا معرضين لمخاطر عالية من الكوارث المرتبطة بالمناخ في عام 2010 وتقلصت النسبة إلى 18% بحلول 2021.
- بحلول 2050 منطقة جنوب آسيا من أكثر المناطق المتوقعة للمهاجرين المناخيين بنسبة 27%.
- 6.2 % نسبة الخسائر في الإنتاجية للدول ذات الدخل المنخفض، مقارنة بـ0.2% في الدول مرتفعة الدخل.
- الاستثمار في الصحة والتعليم مفتاح لزيادة قدرة الناس على التكيف مع تغير المناخ.
- مصر وتونس لديهما قوة تصديرية في طاقتي الشمس والرياح وإنتاج التقنيات الخضراء.
- النساء أقل وصولًا إلى الفرص الاقتصادية والأكثر تأثيرًا بمخاطر تغير المناخ.