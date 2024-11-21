ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44 ألفا و56 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44 ألفا و56 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن تلك المصادر قولها: إن حصيلة الإصابات ارتفعت في الفترة ذاتها إلى 104,268 شخصا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

مجازر جديدة ضد الفلسطينيين

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيدا، و176 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.