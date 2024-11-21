قطع الكهرباء عن مناطق في بني سويف لمدة 6 ساعات.. اعرف التفاصيل

أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء والجهات والمصالح الحكومية والاجتماعية بمدينة بني سويف، بعد غد السبت، وذلك من الساعة 5 صباحًا حتى11 ظهرًا، لصيانة عدد من المُغذيات.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في بني سويف السبت

وحدد بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، أماكن صيانة المغذيات وهي المعلمين، الرحبة، المخبز الآلي، بني سويف الجديدة، زمزم، بني عطية، الضرائب، القطاع، البرنس، الحميات، القاضي، تقسيمات الروضة، خلف الاستاد، وذلك ضمن برنامج الصيانة الدورية اللازمة للشبكة.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في بني سويف السبت

وتشمل المناطق المتأثرة من قطع الكهرباء، مستشفى جاما، نادي المعلمين، ش 6 بني سويف الجديد، الأبنية التعليمة حي بنى سويف الجديدة، الأحوال المدنية، المنطقة أمام مدرسة الحديثة، مبنى الصحة، الرحبة، منطقة الغمراوي، جزء من شارع الجبالي، ترعة البوصة، عبد السلام عارف أمام السجل المدني، الشرطة العسكرية، مركز المعلومات، مجلس الدولة، السجل المدني، جزء من شارع حلمي الملط، جزء من شارع الروضة، منطقة الحميات، مرکز خدمه هندسةالمركز، العجمي، السيدة حورية، التأمينات الاجتماعية، البريد بعبد السلام عارف، سان مارك، المديرية المالية، الثانوية العسكرية، قصر الثقافة، المنطقة أمام قصر الثقافة

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في بني سويف السبت

كما شملت مناطق انقطاع الكهرباء مدرسة الدعوة، مساكن قصر الثقافة، أمام سان مارك، شارع زمزم، الأباصيري، أبراج بانوراما مكة، شارع امتداد الأباصيري حتى أبراج بانوراما مكة، منطقة خلف مبنى الحزب، مستشفى الغسيل الكلوي، بني عطية، مربع الفلل، ش الأباصيري، أمام وخلف مسجد بنى سويف الجديدة، مبنى هندسة المدينة، مركز خدمة هندسة المدينة، الزراعيين، التلفزيون، مساكن الإيواء بشارع الروضة، شارع الروضة، مستشفى الحميات، شارع حلمي الملط، مكتب البريد بالحميات، مديرية التموين، منطقه القاضي، ميدان الحمام، أمام أبراج الاوقاف، النادي الرياضي، الحمام الأوليمبي، النادي الاجتماعي، منطقة خلف الاستاد، شارع عبد المنعم حافظ، منطقة خلف النادي الرياضي، نادي الشرطة، استاد بنى سويف الرياضي.

اعتذار قطاع الكهرباء

وتقدًم قطاع الكهرباء في بني سويف باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال ساعات قطع الخدمة.