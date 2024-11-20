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فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في الدقهلية للصيانة غدا

كتب:

آية حسنين
11:32 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
فصل التيار الكهربائي

فصل التيار الكهربائي

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة الدقهلية قطع التيار عن بعض المناطق، غدًا الخميس، لتنفيذ بعض أعمال الصيانة في المحولات في عدد من القرى في مركز ميت غمر.

فصل التيار الكهربائي غدا

وأوضحت الشركة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في مركز ميت غمر من الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة صباحاً عن محطة محولات كفر شكر وتتأثر الأماكن التالية:

- مغذي ميت يعيش ومغذي كفر المحمدية، والقرى المتأثرة هي: كفر المحمدية - كفر الشهي».

- مغذي هلال، والقري المتأثرة هي: «هلال - كفر الشيخ هلال».

- مغذي القيطون، والقرى المتأثرة: «القيطون -الحاكمية».

- مغذي ميت العز، والقرى المتأثرة: «ميت العز- كفر ميت العز- كفر أبو العينين - جزء من صهرجت».

فصل التيار فجر الجمعة عن بعض المناطق بالدقهلية 

وفي سياق متصل سيتم فصل التيار الكهربائي عن مركز بني عبيد في عدد من المناطق فجر الجمعة من المحمودية حتى عزبة أبو السيد وخط علي هندي وعزبها والحدادة والطلمبات واليوسفية واستاورو والنهضة وقرية حماده والسبع، من الساعه 5 فجرًا حتى 10 صباح الجمعة، لإجراء أعمال الصيانه داخل محطه محولات الطاهري.

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بقلم آية حسنين