استطلاع رأي: ارتفاع شعبية رئيس كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 أشهر

أظهر استطلاع حديث للرأي ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لأول مرة منذ أربعة أشهر، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس).

استطلاع رأي عن شعبية الرئيس الكوري

وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد «إمبراين بابليك»، ومؤسسة «كستات» للأبحاث، ومؤسسة «كوريا للأبحاث الدولية»، ومؤسسة «هانكوك للأبحاث»، على 1000 شخص، أعرب 27% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن طريقة تعاطي الرئيس مع شئون الدولة، في زيادة بواقع ثماني نقاط مئوية مقارنة بأسبوعين ماضيين.

نسب الاستطلاع

بينما أعرب 68% عن عدم رضاهم، في انخفاض بواقع ست نقاط مئوية مقارنة بأسبوعين ماضيين.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي تولى مقاليد الحكم في البلاد في مايو عام 2022.