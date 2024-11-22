«الصوت والضوء» تطلق عروضا استثنائية بالأهرامات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري

قال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة قررت تشغيل عروض استثنائية للصوت والضوء في منطقة أهرامات الجيزة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن هذه المواعيد الاستثنائية جرى تحديدها بالتنسيق مع الشركة المشغلة المسؤولة عن التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

عروض الصوت والضوء تُقام لمدة 4 أيام أسبوعية

وأضاف في خطاب موجَّه إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، أنه تقرر إلغاء عروض الصوت والضوء في منطقة أهرامات الجيزة أيام 4 و5 و6 و7 ديسمبر 2024، موضحا أن عروض الصوت والضوء تُقام لمدة 4 أيام أسبوعية خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت.

منشور لشركات السياحة بالمواعيد الجديدة

ومن جهتها، عممت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورًا على شركات السياحة بالمواعيد الاستثنائية لعروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، فضلا عن مواعيد العروض الملغاة وذلك حتى تقوم شركات السياحة بتنظيم حجوزات السياح وفقا لتلك المواعيد.

وعممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورا على أعضائها بتلك المواعيد وذلك لترتيب حجوزات النزلاء الراغبين في مشاهدة تلك العروض.