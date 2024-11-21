«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده على بيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في التصعيد على مختلف المناطق في لبنان لاسيما خلال الساعات القليلة.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن الضاحية الجنوبية اللبنانية تعرضت إلى موجتين من الغارات الجوية الإسرائيلية، موضحًا أن الموجة الأولى كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، والموجة الثانية من الغارات الجوية كانت خلال الساعات الماضية، واستهدفت عدة مناطق في الضاحية الجنوبية من بينها حارة حريك.

الاحتلال يكثف غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية من جديد

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عاد بكثافة مرة أخرى للضاحية الجنوبية بعد هدوء دام ليومين، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت.

الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه في منطقة البقاع

وأشار إلى أنه خلال اليومان شهدت الضاحية الجنوبية هدوء في المناطق كافة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه في منطقة البقاع التي تقع شرقي الدولة اللبنانية، إذ أنه نفذ سلسلة من الغارات من بينها غارة استهدفت منزلًا مليء بالسكان في بلدة يونين بالقطاع.